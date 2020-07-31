Цена на золото установила исторический максимум

Утром в пятницу цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС 31 ибля.



Таким образом, стоимость этого драгоценного металла обновила исторический максимум.



К 10:20 по Киеву котировки золота замедлили рост до 1,4%. Драгметалл торговался на уровне $1 994,6 за тройскую унцию.

