Кравчук: нужно говорить не об "особом статусе", а об "особой системе управления" на Донбассе

Новый глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть "особая система управления" в этом регионе Украины.



"Я это ("особый статус Донбасса" - ИФ) не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал он в интервью "Суспильному".



Кравчук также напомнил, что когда был президентом, то в свое время подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил он.



Кравчук указал, что "особый статус" - это уже "какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями".



"Можем дойти до того, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - добавил он.



Кравчук пояснил, что вернуть оккупированные территории в таком состоянии, как было раньше, - это "уже не так просто". "Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - подчеркнул он.

