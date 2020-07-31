ВВП Испании сократился во втором квартале 2020-го на 18,5%

Из-за пандемии коронавируса ВВП Испании сократился во втором квартале текущего года на 18,5% по сравнению с показателем трех предыдущих месяцев. ВВП Франции, вслед за США, побил антирекорд и сократился на 13,8 процента.



Об этом свидетельствуют предварительные данные национального статистического агентства.



Отмечается, что падение ВВП превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения на 15-16%. Ухудшение экономической ситуации происходит на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.



Непростую экономическую ситуацию переживает и Франция. ВВП страны сократился на 13,8 процента во втором квартале текущего года по сравнению с первым. Такой показатель стал побил 70-летний рекорд. В Национальном институте статистики и экономических исследований страны отметили, что потребление сократилось на 11%, экспорт - на 25,5%, импорт -на 17,3 %, а государственные расходы - на 8 %. В годовом выражении ВВП Франции сократился на 19%.

