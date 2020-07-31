Прибыль Amazon во время пандемии удвоилась

Компания Amazon удвоила прибыль во время пандемии COVID-19, несмотря на расходы, связанные с предотвращением коронавируса.



Об этом сообщает The Verge.



Генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил инвесторов в начале года, что во втором квартале возможны финансовые потери, ведь компания планировала потратить 4 млрд долл. - весь ожидаемый доход за второй квартал - на средства, связанные с предотвращением коронавируса.



Amazon прогнозировал потенциальную потерю 1,5 млрд долл. в этом квартале. Однако после его окончания финансовый результат компании оказался противоположным.



Несмотря на пандемию, чистая прибыль Amazon за год выросла до 5,2 млрд долл. - по сравнению с 2,6 млрд долл. в 2019 году. Эта впечатляющая цифра возникла, несмотря на 4 млрд расходов на то, что Безос охарактеризовал как "дополнительные расходы, связанные с COVID-19, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и доставить продукцию клиентам".



Компания Amazon сообщила, что с марта создала 175 тыс. рабочих мест, 125 тыс. из которых превращают в места для постоянных штатных работников. Компания заявила, что выделила 27 млн ​​долл. на поддержку акции Black Lives Matter, из них 8 млн долл. поступили от сотрудников. Она также распределила одноразовый бонус в 500 млн долл. между работниками и партнерами. Некоторая сумма из 4 млрд долл. расходов на превентивные средства от пандемии была использована для выплаты высокой заработной платы людям, которые работают почасово.

