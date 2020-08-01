Путин поручил упростить получение российского гражданства для иностранцев

Президент России Владимир Путин после того, как упростил получение гражданства для украинцев, поручил проработать вопрос упрощения получения гражданства для других иностранцев. Срок работы Путин определил до 1 октября.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 июля.



"Правительству Российской Федерации проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей", - говорится в поручении.



Он подчеркнул, что необходимо еще проработать эти предложения совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.



В начале июля Путин заявил, что Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития.

