Коронавирус в мире: заразились 17,5 млн человек, умерло - почти 680 тысяч

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 678 226. В свою очередь, выздоровели 10 265 459 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).



Всего в мире 17 516 264 человек инфицировано. Как ранее сообщили в ВОЗ, за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию заболело 292 527 человек, что является рекордным количеством с начала пандемии.



Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 559 008), Бразилия (2 662 485), Индия (1 638 827), Россия (838 461), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Испания, Колумбия, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.



Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (153 311), Бразилии (92 475), Мексике (46 688), Великобритании (46 204), Индии, Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,661.

