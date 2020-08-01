С начала года в Украине в пожарах погибли более 900 человек

В Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.



Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 - за последние сутки.



В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере - 1042; в транспорте - 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.



Пострадали и погибли более 1700 человек. При этом спасателям удалось спасти 968 человек.

