Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США

Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.



“(Спикер Палаты представителей Нэнси) Пелоси и (лидер демократов в Сенате Чак) Шумер заблокировали такие необходимые выплаты по безработице, так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, они безработные, это вина Китая!” — написал американский лидер в Twitter.



Пандемия оказывала серьезное влияние на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы. Как заявил в среду глава Федеральной резервной системы США (ФРС), которая выполняет функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую. По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.



Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственного за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин “не скрывал никакой информации” о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что “некоторые политики используют ситуацию с вирусом для травли Китая”.

