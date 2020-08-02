Митрополит Онуфрий призвал обе стороны конфликта на Донбассе вспомнить, что «все дети одного Бога»

Украинская Православная Церковь всегда призывала людей, стоящих по обе стороны военного конфликта на Донбассе, «вспомнить, что мы все являемся детьми одного Бога и Господь нас создал не для вражды или убийства, а для жизни в любви к Богу и друг к другу».



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем официальном заявлении по миротворческому процессу в Украине.



«Любые конфликты земной жизни имеют путь мирного решения, и кто ищет этот путь, тот обязательно находит», - подчеркнул Предстоятель.



Блаженнейший напомнил, что исторически - со времен Киевской Руси и до сих пор, Церковь «всегда призывала и действенно способствовала делу мира и примирению».



При этом он подчеркнул, что в дни прекращения огня на Донбассе молитвы, которые начались накануне Дня Крещения Руси, звучат по-особому трепетно.

«Церковь делает это потому, что такова заповедь Господа Иисуса Христа: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5:9). И в современных условиях, когда наше Украинское государство переживает сложные времена, мы, разделяя боль и горе своей паствы, непрерывно молимся, чтобы в Украине воцарился мир земной и мир Божий, который "превышает всякий ум" (Флп. 4:7)», - отметил Блаженнейший.



Кроме того, Митрополит Онуфрий напомнил, что УПЦ неоднократно провозглашала о неизменной позиции мирного разрешения конфликтов в многочисленных обращениях, заявлениях и письмах. С начала боевых действий на востоке Украины Собор епископов, Священный Синод, Предстоятель Церкви от имени Украинской Православной Церкви обращались к руководству государства, к украинской и мировой общественности, ко всем людям доброй воли с призывом приложить максимум усилий для прекращения кровопролития на украинской земле и установления мирной жизни.



«Наша Церковь призывала и продолжает призывать людей, стоящих по обе стороны военного конфликта, вспомнить, что мы все являемся детьми одного Бога и Господь нас создал не для вражды или убийства, а для жизни в любви к Богу и друг к другу», - подытожил Митрополит Онуфрий.

