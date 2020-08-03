Названа дата обращения Лукашенко с посланием к народу Беларуси

Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко с посланием к народу и парламенту состоится 4 августа.



Об этом сообщает "БЕЛТА" в воскресенье, 2 августа.



"4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - заявила пресс-секретаря белорусского лидера Наталья Эйсмонт.



Кроме того, она добавила, что накануне обращения, 3 августа, обе палаты парламента страны откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов.



"В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить", - добавила она.



Стоит отметить, что Лукашенко ежегодно обращается к народу с посланием. В этом году оно было запланировано на середину апреля. Ожидалось, что Лукашенко выскажется по вопросам выборов, отношений с Россией и ситуации с коронавирусом. Однако 22 апреля стало известно, что обращение к нации отложено.



Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. При этом избирательная кампания сопровождается массовыми акциями протеста. Два соперника Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский, были взяты под арест. Еще одному участнику гонки, основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, пришлось бежать в Россию от политических преследований. Кандидатом официально зарегистрировали жену Тихановского Светлану.



