"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Сериал Чернобыль, снятый американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, победил в номинации Лучший мини-сериал Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Об этом стало известно из онлайн-церемонии BAFTA, которая прошла вечером в пятницу, 31 июля, в Лондоне.

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Также премии за лучшую мужскую роль удостоился британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова.



Ранее, 18 июля, Чернобыль получил еще семь наград. Так, Бронзовые маски были вручены режиссеру сериала Йохану Ренку, композитору Хильде Гуднадоттир, создавшей оригинальную музыкальную тему Чернобыля, и художнику по костюмам Одиль Дикс-Миро.



Сериал также удостоился премий BAFTA за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.



Таким образом, картина получила девять наград, тогда как номинирована была в 14 категориях.





