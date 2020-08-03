За неделю от COVID в Украине скончались 88 больных

По итогам последней недели июля в Украине зафиксировано более семи тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в понедельник, 3 августа. Так, в период с 25.07 по 31.07 зафиксировано 7 061 новый случай болезни, при этом 2 945 людей выздоровели, а 88 человек умерли.



По итогам недели количество активных больных в стране выросла на 2597 человек.



Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.



Проведено за указанный период 92214 ПЦР-исследований.

