В Киеве захватили отделение банка

В отделение АО "Универсал Банк" зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



В помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Все остальные работники покинули здание. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".



"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал Геращенко.



Отметим, в этом районе находится бизнес-центр "Леонардо".



Напомним, в прошлом месяце в стране произошел ряд похожих происшествий. В Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Также в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, а затем его больше недели искали в Решетиловском лесу.



Кроме того, в самом Киеве сообщали о массовых минированиях и находили на людных улицах подозрительные сумки.