Замглавы МВД Украины: "Киевский террорист" требует допуска СМИ

Мужчина, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допуска к себе представителей средств массовой информации, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в понедельник



При этом, по словам замглавы МВД, пока неизвестно, есть ли у этого человека настоящее взрывное устройство или оружие.



Также Геращенко отметил, что на месте осталась только руководитель отделения банка, остальные сотрудники покинули здание. "По предварительной информации он ее не удерживал, он готов был остаться там сам со своей якобы бомбой", - рассказал замглавы ведомства.



Он также сообщил, что правоохранители уже имеют предварительную информацию о личности злоумышленника.



"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет... Он сам себя не называл, но по определенным моментам мы кажется знаем, кто это", - сказал Геращенко.



Также замглавы МВД призвал киевлян воздержаться от пребывания на перекрестке ул Богдана Хмельницкого и Владимирская, где находится отделение банка.



Отвечая на вопрос о том, каким образом вешаться переговоры со злоумышленником, Геращенко сказал: "Там находится сотрудник полиции".



Как сообщалось, около полудня в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.



В настоящее время перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.

