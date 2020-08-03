Луцкий горсовет проголосовал против причисления города к "красной" зоне

Луцкий городской совет проголосовал против выполнения требований дополнительных эпидемиологических мер, необходимых в связи с отнесением города к "красной" зоне опасности распространения коронавирусной болезни Covid-19.



"Сегодня во время внеочередной сессии городского совета депутаты приняли решение "Об ограничительных карантинных мерах в г.Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа в связи с принятием решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города Луцка в "красную" зону эпидемической опасности распространения Covid-19… Депутаты городского совета не согласны с таким решением, ведь по словам депутата Игоря Полищука, решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС противоречит Конституции Украины и закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении пресс-службы Луцкого горсовета.



В связи с этим, а также учитывая заключение постоянной комиссии городского совета по вопросам генерального планирования, строительства, архитектуры и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и энергосбережения, депутаты Луцкого горсовета проголосовали против так называемой "красной" карантинной зоны.



Таким образом, исполнительным органам горсовета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа. Также горсовет рекомендовал субъектам хозяйственной деятельности на период установленного карантина продолжать свою работу, учитывая карантинные меры согласно предыдущим решениям горсовета.



Кроме того, горсовет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с внесением Луцка в "красную зону", и предусмотреть в бюджете громады деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.



Как сообщалось, 31 июля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности Covid-19, в "красной зоне" оказались областные центры Луцк и Тернополь, а также один район Черновицкой области.

