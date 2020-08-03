Захватившего банк в центре Киева мужчину будут судить за терроризм

СБУ открыла уголовное производство по факту террористического акта в центре Киева.



Об этом журналистам возле бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева сообщил заместитель председателя СБУ Сергей Пунь.



"Силами центра спецопераций А (СБУ) проведена силовая операция и злоумышленник задержан. Происходят неотложные следственные действия. Взрывотехники проверяют помещения на предмет выявления возможных взрывоопасных предметов. Начато уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - терроризм", - сказал он.



Бронированные автомобили уже покинули место происшествия. Также журналистам разрешили пройти через перекресток улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого и остановиться напротив здания БЦ "Леонардо". К самому зданию еще никого не пускают.



Также восстановлено движение по улице Владимирская в обе стороны и по улице Богдана Хмельницкого.



Отрезок улицы Владимирской от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко еще остается закрытым для пешеходов и автомобилей.

