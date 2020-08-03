Захватчик банка в Киеве в Facebook призывал убить Путина и Елизавету II

Сухроб Каримов, захвативший банк в Киеве, в Facebook называл арабов предателями, объявлял джихад и выступал против Путина, Кадырова и всех политиков.



"Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку к его ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - прокомментировал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook в понедельник, 3 августа.



Напомним, в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.



Также сообщалось, что захвативший отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве требует предоставить ему прямой эфир на телеканале.



Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание узбек спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом.

