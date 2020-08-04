Байден может перенести объявление своего кандидата в вице-президенты

Джо Байден, который, как ожидается, в августе официально станет кандидатов в президенты США от демократов, перенес на более поздний срок объявление о том, кто в случае его победы станет вице-президентом, передают в понедельник американские СМИ со ссылкой на источники.



Изначально Байден сообщал журналистам, что собирается сообщить о своем выборе на этой неделе. Однако, по данным источников американских СМИ, теперь он склоняется к тому, чтобы объявить о своем решении позже - на следующей неделе.



Издание The Hill отмечает, что одним из рассматриваемых кандидатов стала афроамериканская конгрессвумен Карен Басс. Многие члены палаты представителей уже связывались с Байденом, чтобы сообщить, что сочли бы такой выбор кандидата в вице-президенты правильным. Среди достоинств Басс называют то, что пусть она зачастую и придерживается довольно радикальных левых взглядов, однако это не так сильно отпугивает более умеренных демократов, как в случае с другими возможными кандидатами.



На выходных ряд конгрессменов-республиканцев раскритиковал Басс за то, что несколько лет назад она тепло отозвалась о ныне покойном кубинском лидере Фидере Кастро.



Однако Басс - далеко не единственный вариант, рассматриваемый штабом Байдена. Так, в СМИ претендентами на роль кандидата в вице-президента называют известную леворадикальными взглядами конгрессвумен Камалу Харрис, сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Тэмми Дакворс, а также - бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс. Харрис и Райс - афроамериканки, у Дакворс же есть азиатские корни. Уоррен - белая американка, однако в прошлом часто заявляла, что некоторые ее предки - коренные жители Американского континента. В итоге это породило скандал, так как выяснилось, что доля индейской крови у Уоррен ничтожно мала. Президент США Дональд Трамп после этого с иронией стал называть ее Покахонтас - в честь известной индейской принцессы.



Сам Байден заявлял, что нацелен на то, чтобы выбрать в качестве кандидата в вице-президенты именно женщину. Также сообщалось, что многие в Демократической партии оказывают на него давление, добиваясь, чтобы Байден остановил выбор именно на афроамериканке.

