МИД РФ заявил белорусскому послу о безосновательном задержании россиян

Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко.



В частности, дипломаты обсудили арест 33 россиян под Минском и на юге страны. Ранее белорусские власти назвали их "боевиками частной военной компании "Вагнер".



Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.



Руденко назвал арест безосновательным. По его словам, задержание произошло под надуманным предлогом, а действия Минска не соответствуют духу братских союзнических отношений.



Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.



Замглавы МИД призвал провести объективное расследование и выразил надежду на скорейшее освобождение соотечественников.



Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОП

"Полное недоумение"



Ранее с россиянами встретился консул Кирилл Плетнев. Дипломат рассказал в эфире "Россия 1", что задержанные выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.



По его словам, все они настаивают, что находились в республике транзитом.

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с "иными целями". При этом глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — заявил он.

