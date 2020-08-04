Трамп заявил, что американская компания должна купить TikTok до 15 сентября

Корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению у китайской ByteDance социальной сети TikTok до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник в Белом доме.



По словам главы государства, он обсуждал TikTok с руководством Microsoft. "У нас была отличная беседа, он позвонил мне, чтобы узнать, что я об этом думаю. Я сказал, что из соображений безопасности эта [соцсеть] не может контролироваться Китаем - слишком большим, слишком экспансионистским", - заявил Трамп.



"Я не против, если Microsoft или еще кто-то, какая-то большая, безопасная и очень американская компания купит ее. <...> Я поставил дату - около 15 сентября, после этого она выйдет из бизнеса в США", - добавил президент США.



По мнению Трампа, "проще купить все, чем купить 30%". Он также считает, что часть средств от сделки должна пойти американскому Минфину. "Она [соцсеть] будет закрыта в США, если Microsoft или кто-то еще не сможет ее купить, разработать подходящее соглашение", - подытожил лидер Белого дома.



31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.



