Началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси

Сегодня, 4 августа, в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно.



Об этом сообщает БЕЛТА.



Сообщается, что принять участие в досрочном голосовании смогут те избиратели, которые не могут сделать этого в день выборов 9 августа. При этом человеку не нужно иметь официальное подтверждение причин, почему не сможет проголосовать в основной день, достаточно иметь паспорт, водительские права или другие документы для отдельных категорий (студенческий билет, пенсионное удостоверение и так далее).



Досрочное голосование не проводится в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Всего в стране сформировано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за границей. В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

