В США расследуют возможное банковское мошенничество со стороны Трампа

Прокурор Нью-Йорка расследует возможное банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа в Trump Organization.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.



Как отмечается, в понедельник, 3 августа, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных Трампа.



Юристы Ванса-младшего заявили, что обвинения в «преступной деятельности» Trump Organization датируются «свыше десятилетием». Юристы цитировали статьи в СМИ о предполагаемом банковском и страховом мошенничестве в Trump Organization и показания в Конгрессе бывшего адвоката президента Майкла Коэна, который заявил, что Трамп снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.



Также запросы распространяются на возможные денежные выплаты за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.



Такие выплаты могут нарушить законы о финансировании кампаний.

