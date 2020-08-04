Львов отказался ужесточать карантин

Во Львове, который попал в оранжевую зону коронавирусного карантина, ограничительные меры не будут существенно ужесточены. Хостелы и фитнес-центры продолжат работу при условии соблюдения всех эпидемиологических норм. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.



"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - заявил городской голова.



Также Садовой призвал жителей Львова придерживаться всех норм в условиях эпидемии коронавируса в стране.



"А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев чем в других областях, советую сравнить количество тестирований", - добавил мэр города.



На данный момент известно, что местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии и постановления Кабмина о введении во Львове оранжевой зоны карантина. Местные власти распорядились проверить рынки, супермаркеты, ТРЦ, спортивные учреждения и заведения общественного питания на предмет соблюдения карантинных требований.



Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа, разделив все регионы на эпидемиологические зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19. В результате в красную зону вошли Тернополь, Луцк и часть Черновицкой области. Примечательно, что Львов попал в оранжевую зону карантина, согласно правилам которой, работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры должны быть запрещена.



