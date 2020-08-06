Названа цена одного произнесенного слова топ-актеров

Появился рейтинг актеров, чье слово в роли стоит дороже всего. Такие данные предоставила компания онлайн-казино Casumo.



Специалисты подсчитали количество произнесенных актером слов во всех своих ролях за всю карьеру. Эти данные сопоставила с гонорарами звезд, создав рейтинг "цены одного слова".



Самым дорогим оказалось слово Тома Круза - 7091 доллар за слово. На втором месте расположился Курт Расселл - 5682 доллара, а на третьем - Джонни Депп с 4877 долларов за слово.



Также в топ вошли Дензел Вашингтон (4581 доллар), Леонардо Ди Каприо ($4326), Брюс Уиллис ($4080), Киану Ривз ($3643), Арнольд Шварценеггер ($3447), Том Хэнкс ($3150) и Брэд Питт ($3058).



Женский рейтинг возглавила Камерон Диас со стоимостью слова в 4637 долларов. За ней расположилась Кортни Кокс - 3528 долларов за слово и Джоди Фостер - 3265 долларов.



Дальше в рейтинге расположились: Джулия Робертс - 2415 долларов за слово; Холли Берри - $2405, Николь Кидман - 2 308 долларов, Нив Кемпбелл - $2010, Дженнифер Лоуренс - $1869, Сигурни Уивер - $1402 и Дженнифер Лопес - 1192 доллара за слово.



Также были определены самое дорогое слово конкретного персонажа.

Самым дорогим оказался персонаж Тодд в Солдате, которого сыграл Курт Расселл - 36855 долларов за слово. Затем идет Лиам Нисон, с ролью Зевса в Битве титанов- 35211 долларов. Замкнул Безумный шляпник в Алисе в Стране чудес Джонни Деппа - 34037.



Среди женщин дороже всего слово стоило у Джулии Робертс в роли Тесс Оушен в "11 друзьях Оушена" - 14599 долларов. Она же завоевала вторую строчку в этой же роли, но уже в "12 друзьях Оушена" - 12315 долларов за слово. Третий оказалась героиня Кортни Кокс Гейл Уэзерс в фильме Крик 4 - 11094 доллара за слово.





