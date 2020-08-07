Лобода и Pharaoh выпустили совместный клип Boom Boom

Певица Светлана Лобода и рэпер Pharaoh выпустили совместный клип на песню Boom Boom.



Видео начинается с цитаты идеолога феминистического движения Симоны де Бовуар: «Понятие гармонии — один из ключей к женскому миру: оно предполагает совершенствование без движения, непосредственное объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем».



Видео обращает внимание на проблемы женщин в современном обществе. Кроме того, в нем присутствуют отсылки к делу Юлии Цветковой, в отношении которой заведено три административных и одно уголовное дело: ее обвиняют в гей-пропаганде и распространении порнографии.



В видео снялись Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и другие звезды шоу-бизнеса. Креативным продюсером клипа стал Дмитрий Гудков.





