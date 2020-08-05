Корабль последней газовой надежды

Корабль последней газовой надежды

До чего оптимистические названия придумывает власть, чтобы повысить гражданам настроение при оплате коммунальных услуг. Как вам нравится термин «поставщик последней надежды»? Это гордое звание завоевал «Нефтегаз» в открытом конкурентном турнире, проведенном по случаю отмены ПСО. В комплекте с ПСО идут «Дюссельдорф+» и «Амстердам+». Вы что-нибудь из этого поняли? И не надо. Если коротко, с 1 августа газ для потребителей подорожает. Остальное – изящная словесность.

ПСО (Public Service Obligation) – это специальные обязательства, которые выполнял "Нефтегаз Украины" с целью сдерживания роста цены для бытовых потребителей. Поскольку у нас идет реформа энергорынка, ПСО должны были отменить 1 июля. Мы это клятвенно пообещали МВФ, а тот дал нам денег.

Но 1 июля ПСО не отменили, а перенесли на 1 августа, поскольку было необходимо определить “поставщика последней надежды”. Не знаю, кто придумал такое название, но суть дела в следующем. Каждый потребитель получит возможность самостоятельно выбирать и по желанию в любой момент менять компанию, в которой он покупает газ.

Мы писали, что купить газ можно будет хоть в хлебной лавке, хоть на почте. Но если вдруг окажется, что конкретный гражданин не смог выбрать себе поставщика, тогда ему дадут «поставщика последней надежды», который будет поставлять газ 60 дней с нулевой наценкой. Пока гражданин не найдет себе нового трейдера.

“Нефтегаз” так хотел поставлять газ гражданам с нулевой наценкой, что даже раздвоился и подал на конкурс сразу две заявки – от себя самого и от ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины". В результате сам у себя выиграл и стал “поставщиком последней надежды на три года” с ценовым предложением 2,71 грн. за кубометр с учетом нулевой наценки.


«Нефтегаз» хочет получить в управление государственные ТЭЦ. Об этом не раз говорил Андрей Коболев, а теперь это становится реальностью. Министерство энергетики несколько дней назад заявило, что хочет передать государственные теплоэлектроцентрали, находящиеся в долгах, как в шелках, от Фонда госимущества к «Нефтегазу»


Правда, это не всем понравилось. Ассоциация поставщиков энергоресурсов (объединяет около 40 газовых трейдеров) обжаловала конкурс в суде, заявив, что он был несправедливым и прописанным под “Нефтегаз”. И вообще правительству нужно рассмотреть возможность определения «поставщика последней надежды» в каждом регионе отдельно. Правильно, все хотят заработать на нулевой наценке.

В убытке “Нефтегаз” и газовые компании точно не будут, потому что цена природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн./куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн./куб. м). А в августе подорожает еще больше.

Причины объективные – курс доллара, коронавирус, рост цен на нефть, связанных с газом, новая формула "хаб+доставка" и т.д. В чем суть той формулы, точно не знаю. В течение последних трех лет, с марта 2017 года, цены на газ для населения определялись по принципу: цена на немецком хабе NCG вблизи города Дюссельдорф плюс расходы на доставку в Украину.

С января 2020-го правительство временно несколько поменяло эту формулу, заменив хаб в Германии NCG на хаб в Нидерландах TTF. То есть с начала года и до июля включительно страна покупала газ не по "Дюссельдорф+", а по "Амстердам+". Поскольку обе формулы – "Дюссельдорф+" и "Амстердам+" – были неоднократно поддержаны представителями МВФ и закреплены в меморандуме, полагаю, что по четным может применяться "Дюссельдорф+", а по нечетным “Амстердам+”. Или наоборот.

Кроме прочего, «Нефтегаз» хочет получить в управление государственные ТЭЦ. Об этом не раз говорил Андрей Коболев, а теперь это становится реальностью. Министерство энергетики несколько дней назад заявило, что хочет передать государственные теплоэлектроцентрали, находящиеся в долгах, как в шелках, от Фонда госимущества к «Нефтегазу».

“Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нефтегазу Украины", – подчеркнула и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

То, что “Нефтегаз” пытается растолкать локтями конкурентов и захватить нишу бытовых потребителей любыми путями, даже откровенным демпингом, очевидно. Сейчас НАК уже разгоняет в СМИ рекламную кампанию, предлагая купить у него газ в августе по 2,93 грн. с НДС за куб. м.


Все это выглядит достаточно сложно и в некотором смысле странно. Но европейцы именно так понимают прозрачную методику формирования цен на газ. Где-то я прочитала умную мысль, что “Украина входит в пятерку крупнейших потребителей природного газа среди стран Европы


Это фантастически дешево, потому что в январе 2020 года газ обходился в 4,65 грн. за кубометр (без НДС). А по ПСО гарантированная цена составляла 6,91 грн. за куб. м. Создается впечатление, что “корабль последней надежды” поднял пиратские паруса и намерен взять на абордаж своих конкурентов.

Но, во-первых, не забываем о падении цен на нефть до нуля и даже минуса в разгар эпидемии. Сейчас газ отыгрывает этот момент. Во-вторых, идет явный рекламный демпинг, чтобы граждане подписывали контракт с “Нефтегазом”, а не с конкурентами из числа дочерних структур облгазов. А дальше цена будет меняться в зависимости от “погоды” в "Дюссельдорфе" и "Амстердаме", естественно, в сторону повышения. Не случайно же там приделан знак +.

Кроме того, реформа газового рынка предполагает, что в Украине появится своя газовая биржа. Мы пообещали это МВФ, а также Евросоюзу, недавно отвалившему Украине 600 млн. евро на борьбу с пандемией при условии выполнения целого ряда обязательств.

Соответствие рынка газа европейским нормам – одно из условий. Газовую биржу, своего рода отечественный хаб, хотят делать на базе Украинской энергетической биржи, которая подписала меморандум с Минэнерго и европейцами о реформировании газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством.

На первой встрече в рамках меморандума, которая состоится в сентябре этого года, должны быть согласованы действия по созданию газовой биржи, где независимые трейдеры с лицензией смогут покупать или менять на рыночных условиях газ, а затем продавать его потребителям через пресловутые хлебные киоски.

Все это выглядит достаточно сложно и в некотором смысле странно. Но европейцы именно так понимают прозрачную методику формирования цен на газ. Где-то я прочитала умную мысль, что “Украина входит в пятерку крупнейших потребителей природного газа среди стран Европы. Соответственно, мы бы могли стать реальным хабом, который имеет свои показатели, индикативы и задает тренды на рынке природного газа Европейского Союза. Но между нашими желаниями и их реализацией лежит большой путь, на который мы ступили четыре года назад при запуске газового рынка”. Амбициозно. Ну-ну...
 