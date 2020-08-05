Корабль последней газовой надежды

До чего оптимистические названия придумывает власть, чтобы повысить гражданам настроение при оплате коммунальных услуг. Как вам нравится термин «поставщик последней надежды»? Это гордое звание завоевал «Нефтегаз» в открытом конкурентном турнире, проведенном по случаю отмены ПСО. В комплекте с ПСО идут «Дюссельдорф+» и «Амстердам+». Вы что-нибудь из этого поняли? И не надо. Если коротко, с 1 августа газ для потребителей подорожает. Остальное – изящная словесность.

ПСО (Public Service Obligation) – это специальные обязательства, которые выполнял "Нефтегаз Украины" с целью сдерживания роста цены для бытовых потребителей. Поскольку у нас идет реформа энергорынка, ПСО должны были отменить 1 июля. Мы это клятвенно пообещали МВФ, а тот дал нам денег.



Но 1 июля ПСО не отменили, а перенесли на 1 августа, поскольку было необходимо определить “поставщика последней надежды”. Не знаю, кто придумал такое название, но суть дела в следующем. Каждый потребитель получит возможность самостоятельно выбирать и по желанию в любой момент менять компанию, в которой он покупает газ.



Мы писали, что купить газ можно будет хоть в хлебной лавке, хоть на почте. Но если вдруг окажется, что конкретный гражданин не смог выбрать себе поставщика, тогда ему дадут «поставщика последней надежды», который будет поставлять газ 60 дней с нулевой наценкой. Пока гражданин не найдет себе нового трейдера.



“Нефтегаз” так хотел поставлять газ гражданам с нулевой наценкой, что даже раздвоился и подал на конкурс сразу две заявки – от себя самого и от ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины". В результате сам у себя выиграл и стал “поставщиком последней надежды на три года” с ценовым предложением 2,71 грн. за кубометр с учетом нулевой наценки.



«Нефтегаз» хочет получить в управление государственные ТЭЦ. Об этом не раз говорил Андрей Коболев, а теперь это становится реальностью. Министерство энергетики несколько дней назад заявило, что хочет передать государственные теплоэлектроцентрали, находящиеся в долгах, как в шелках, от Фонда госимущества к «Нефтегазу»



Правда, это не всем понравилось. Ассоциация поставщиков энергоресурсов (объединяет около 40 газовых трейдеров) обжаловала конкурс в суде, заявив, что он был несправедливым и прописанным под “Нефтегаз”. И вообще правительству нужно рассмотреть возможность определения «поставщика последней надежды» в каждом регионе отдельно. Правильно, все хотят заработать на нулевой наценке.



В убытке “Нефтегаз” и газовые компании точно не будут, потому что цена природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн./куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн./куб. м). А в августе подорожает еще больше.



Причины объективные – курс доллара, коронавирус, рост цен на нефть, связанных с газом, новая формула "хаб+доставка" и т.д. В чем суть той формулы, точно не знаю. В течение последних трех лет, с марта 2017 года, цены на газ для населения определялись по принципу: цена на немецком хабе NCG вблизи города Дюссельдорф плюс расходы на доставку в Украину.



С января 2020-го правительство временно несколько поменяло эту формулу, заменив хаб в Германии NCG на хаб в Нидерландах TTF. То есть с начала года и до июля включительно страна покупала газ не по "Дюссельдорф+", а по "Амстердам+". Поскольку обе формулы – "Дюссельдорф+" и "Амстердам+" – были неоднократно поддержаны представителями МВФ и закреплены в меморандуме, полагаю, что по четным может применяться "Дюссельдорф+", а по нечетным “Амстердам+”. Или наоборот.



Кроме прочего, «Нефтегаз» хочет получить в управление государственные ТЭЦ. Об этом не раз говорил Андрей Коболев, а теперь это становится реальностью. Министерство энергетики несколько дней назад заявило, что хочет передать государственные теплоэлектроцентрали, находящиеся в долгах, как в шелках, от Фонда госимущества к «Нефтегазу».



“Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нефтегазу Украины", – подчеркнула и.о. министра энергетики Ольга Буславец.



То, что “Нефтегаз” пытается растолкать локтями конкурентов и захватить нишу бытовых потребителей любыми путями, даже откровенным демпингом, очевидно. Сейчас НАК уже разгоняет в СМИ рекламную кампанию, предлагая купить у него газ в августе по 2,93 грн. с НДС за куб. м.



Все это выглядит достаточно сложно и в некотором смысле странно. Но европейцы именно так понимают прозрачную методику формирования цен на газ. Где-то я прочитала умную мысль, что “Украина входит в пятерку крупнейших потребителей природного газа среди стран Европы



Это фантастически дешево, потому что в январе 2020 года газ обходился в 4,65 грн. за кубометр (без НДС). А по ПСО гарантированная цена составляла 6,91 грн. за куб. м. Создается впечатление, что “корабль последней надежды” поднял пиратские паруса и намерен взять на абордаж своих конкурентов.



Но, во-первых, не забываем о падении цен на нефть до нуля и даже минуса в разгар эпидемии. Сейчас газ отыгрывает этот момент. Во-вторых, идет явный рекламный демпинг, чтобы граждане подписывали контракт с “Нефтегазом”, а не с конкурентами из числа дочерних структур облгазов. А дальше цена будет меняться в зависимости от “погоды” в "Дюссельдорфе" и "Амстердаме", естественно, в сторону повышения. Не случайно же там приделан знак +.



Кроме того, реформа газового рынка предполагает, что в Украине появится своя газовая биржа. Мы пообещали это МВФ, а также Евросоюзу, недавно отвалившему Украине 600 млн. евро на борьбу с пандемией при условии выполнения целого ряда обязательств.



Соответствие рынка газа европейским нормам – одно из условий. Газовую биржу, своего рода отечественный хаб, хотят делать на базе Украинской энергетической биржи, которая подписала меморандум с Минэнерго и европейцами о реформировании газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством.



На первой встрече в рамках меморандума, которая состоится в сентябре этого года, должны быть согласованы действия по созданию газовой биржи, где независимые трейдеры с лицензией смогут покупать или менять на рыночных условиях газ, а затем продавать его потребителям через пресловутые хлебные киоски.



Все это выглядит достаточно сложно и в некотором смысле странно. Но европейцы именно так понимают прозрачную методику формирования цен на газ. Где-то я прочитала умную мысль, что “Украина входит в пятерку крупнейших потребителей природного газа среди стран Европы. Соответственно, мы бы могли стать реальным хабом, который имеет свои показатели, индикативы и задает тренды на рынке природного газа Европейского Союза. Но между нашими желаниями и их реализацией лежит большой путь, на который мы ступили четыре года назад при запуске газового рынка”. Амбициозно. Ну-ну...

