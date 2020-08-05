В МАУ пересмотрели программу полетов до конца лета

В связи с тем, что Евросоюз продлил действие ограничительных мер, касающихся пересечения границы Шенгенской зоны, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) пересматривает программу полетов до конца августа.



Об этом во вторник, 4 августа, информирует пресс-служба МАУ.



Так, до конца лета полностью отменяются рейсы по следующим направлениям:



Ларнака (LCA)

Франкфурт (FRA)

Баку (GYD)

Прага (PRG)

Вена (VIE)

Кишинев (KIV)

Берлин (TXL)

Афины (ATH)

Рим (FCO)

Барселона (BCN)



В то же время, внутренние рейсы в августе МАУ будет осуществлять по направлениям:



Одесса (ODS) (ежедневно)

Херсон (KHE) (из Киева - каждую среду, пятницу и воскресенье, обратный - каждый понедельник, четверг, субботу)

Львов (LWO) (из Киева - 21 и 28 августа, обратный - 24 и 30 августа)



Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по таким направлениям:



Киев - Амстердам (АMS) - Киев

Киев - Лондон (LGW) - Киев

Киев - Париж (CDG) - Киев

Киев - Торонто (YYZ) - Киев

Киев - Ницца (NCE) - Киев

Киев - Дубай (DXB ) - Киев

Киев - Стамбул (IST) - Киев

Одесса - Стамбул (IST) - Одесса

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев

Одесса – Тель-Авив (TLV) - Одесса

Киев - Милан (MXP) - Киев

Киев - Неаполь (NAP) - Киев

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев

Киев - Ереван (EVN) - Киев

Киев - Мадрид (MAD) - Киев

Киев - Каир (CAI) - Киев



Частота полетов изменится на следующих маршрутах:



Киев - Лондон (LGW) - Киев (из-за нестабильного спроса на маршруте остаются вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа)

Киев - Ницца (NCE) - Киев (оборотные рейсы каждую субботу)

Киев - Торонто (YYZ) - Киев (планируются рейсы 1, 15 и 29 августа из возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа)

Киев - Милан (MXP) - Киев (оборотные рейсы еженедельно)

Киев - Неаполь (NAP) - Киев (оборотные рейсы каждую субботу)

Киев - Дубай (DXB) - Киев (по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и будет рейсами по четвергам в период 13 – 27 августа)

Киев - Стамбул (IST) - Киев (каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье, а также 5 августа и дополнительно по пятницам в период с 7 до 28 августа)

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев (каждый четверг, субботу и воскресенье, а также 31 августа)

Киев - Мадрид (MAD) - Киев (по пятницам в период с 7 по 28 августа, а также 31 августа)



Все другие маршруты, как отмечает МАУ, остаются без изменений.



Напомним, что совет Европейского Союза официально обновил список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Если в середине июля в него входили 13 стран, то теперь 12 - из перечня выбыл Алжир. Украины среди них нет.

