Церковно-рейдерская тяжба

В начале июля предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) обратился к высшему руководству государства с призывом помочь восстановить регистрационное свидетельство УПЦ КП, аннулированное в процессе объединения нескольких неканонических конфессий для создания ПЦУ.

«После получения Томоса оказалось, что Томос по своему содержанию не соответствует Томосам других Поместных Церквей (таких, как Польская, Румынская, Болгарская, Сербская, Российская). Он ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского Патриархата. Патриарх Варфоломей требует от украинской власти и от руководства ПЦУ ликвидации Киевского Патриархата», - говорится в его обращении. На этом основании Филарет просит Президента Украины Владимира Зеленского, Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и правительство вернуть незаконно отобранную госрегистрацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

С восстановлением этого регистрационного свидетельства ПЦУ останется ни с чем. И речь даже не только о пяти тысячах приходов Киевского патриархата, которые вернутся Филарету. Речь об идее «независимой» церкви, которая рушится пока фактом выхода УПЦ КП, а вскоре факт отсутствия независимости будет установлен еще и судами. Тогда у Епифания аргументов для патриотично настроенных прихожан не останется. Как и самих прихожан.

Стоит отметить, что руководство профильных для вопросов религии органов исполнительной власти за последний год сменилось полностью, и у занявших эти должности членов команды Владимира Зеленского вряд ли есть цель играть на стороне проекта Петра Порошенко – ПЦУ. В то же время опытный политик Филарет до сих пор не поссорился с Владимиром Зеленским, поэтому вероятнее всего власть переложит ответственность за решение этого не интересного ей межконфессионального спора на суды. А там состязательность сторон проявится во всем - от юридических аргументов до наличия ресурсов для ведения долгой затяжной судебной борьбы. Всем этим обладает команда Филарета, но есть сомнения, что состоятелен в этом направлении Епифаний, умудрившийся не сохранить отношения с Петром Порошенко, переориентировавшись на Фанар. Другими словами, Фанар скорее ждет от Епифания притока ресурсов, нежели наоборот.

Позиция Филарета состоит в том, что 15 декабря 2018 года в Киевской Софии состоялся Собор Константинопольской Церкви с участием украинских церквей. А Устав ПЦУ вправе действовать, пока Киевская Митрополия находилась в составе Константинопольского Патриархата, то есть с 15 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Это означает, что греческий Устав потерял свою силу после провозглашения автокефалии, то есть после получения Томоса 6 января 2019. И на сегодня ПЦУ не имеет законного Устава об управлении. Устав об управлении Церковью может быть принят только на Поместном Соборе этой Церкви, чего за полтора года существования ПЦУ Епифаний так и не сделал. Сам же Патриарх Филарет, чтобы придать легитимности своему выходу из ПЦУ, созвал Поместный Собор 20 июня 2019, на котором было принято решение о выходе из состава Православной Церкви Украины.

В судах Филарет опротестовывает действия Петра Порошенко и его команды в лице министра культуры Евгения Нищука и директора Департамента по делам религий и национальностей Андрея Юраша, которые, по его мнению, не имели права регистрировать Церковный Устав Константинопольского Патриархата 30 января 2019 года. Они имели право зарегистрировать только Киевскую митрополию, возглавляемую митрополитом Епифанием, на основании полученного Томоса, но не Устав об управлении ПЦУ, поскольку Устав не был принят на Поместном Соборе. Поэтому регистрация Устава об управлении ПЦУ – незаконна и является открытым злоупотреблением властью. Если иски Филарета имеют под собой основание и шансы быть удовлетворенными судами, — это еще один аргумент для действующей власти и Владимира Зеленского лично не подыгрывать ПЦУ и держаться в стороне от вмешательства государства и власти в дела церкви.

Более того, установленные судом факты злоупотреблений властью и вмешательства в дела церкви, а также другие нарушения приведут к возвращению к статуса-кво, существовавшему до томоса, что ситуативно поможет действующей команде власти выбить из-под Петра Порошенко церковный козырь. Многочисленные факты разворовывания армии уже стали предметом следствия, языковой закон Порошенко рассматривает Конституционный Суд, и судебные разбирательства по томосу в совокупности умножат его политический фундамент «Армия. Язык. Вера» на ноль, превратив из претендента на духовного лидера нации в политического банкрота под следствием. Накануне местных выборов это достаточно весомый ресурс.