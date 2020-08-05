В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна «Росус». Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.



О том, что «Росус» был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, сообщал сайт shiparrested.com (.pdf). Ранее «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне, и писала «Новая газета в июле 2014 года.



После взрыва в Бейруте внимание на то, что «Росус» принадлежал российскому бизнесмену, из СМИ первой обратила «Медиазона», еще раньше об этом написал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.



В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин «фактически бросил судно».



Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

