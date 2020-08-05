В Польше задержаны шесть украинцев за подпольное производство сигарет

Восемь человек, в том числе шесть граждан Украины задержаны в Пясечненском воеводстве Мазовецкого воеводства Польши в рамках акции сотрудников Центрального следственного бюро полиции (ЦСБП) и Мазовецкого таможенно-налогового управления, в ходе которой были ликвидированы две незаконные сигаретные фабрики, сообщает "Польское радио".



"В ходе акции сотрудники обыскали 4 объекта и задержали 8 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, в том числе 6 граждан Украины", - сообщил представитель пресс-службы ЦСБП Павел Лукевич.



По его словам, была изъята полная производственная линия, включая специализированную машину для производства сигарет с производственной мощностью 1 млн сигарет в день. Правоохранители также изъяли более 1 млн нелегальных сигарет, 11 тонн табака и также полуфабрикаты для производства табачных изделий.



По словам Лукевича, в ходе операции выяснилось, что один из арестованных поляков разыскивается по ордеру на арест.



Вторая операция польских правоохранителей прошла в Пултуском уезде, где сигаретная фабрика была обнаружена на одном из складов.



Представитель государственной прокуратуры Эва Бялик указала, что задержанные во время первой акции были доставлены в Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине. "Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, занимающейся незаконным производством сигарет, незаконным изготовлением табачных изделий, незаконным выпуском на рынок товаров с поддельной торговой маркой, а также налоговыми правонарушениями", - рассказала она.



По словам Бялик, по ходатайству прокуратуры все подозреваемые были помещены под арест.



По словам представителя прокуратуры, результаты расследования показывают, что группа могла действовать с июня 2020 года и за это время могла произвести более 6 миллионов сигарет. "Сигареты незаконного производства, скорее всего, продавались в Польше под торговыми марками двух известных зарубежных табачных брендов", - рассказала она.



"Ликвидированный завод был профессионально организован для обеспечения максимальной эффективности производства. Оборудование, используемое для производства сигарет, имело собственный источник энергии в виде генератора энергии и работало независимо от электроснабжения. Кроме того, на заводе организованы социальные объекты для граждан Украины, проживающих на его территории", - рассказала Бялик.

