Деньги за "пакет малыша" можно потратить только на ребенка - Минсоцполитики

Деньги, выплаченные вместо "пакета малыша", родители смогут потратить только по назначению. Об этом заявил замминистра соцполитики Евгений Котик в программе Официальный разговор на канале Дом в среду, 5 августа.



Требовать каких-то отчетов от родителей министерство не будет, так как будет введена система, по которой за деньги можно будет купить только детские товары и только в определенных магазинах, принимающих участие в проекте на договорных условиях.



"Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, присоединилась к этому проекту. В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. Относительно торговых сетей, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не будем создавать определенные какие-то новые. Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях", - пояснил Котик.



Минсоцполитики также рассматривают вопрос о возможности выбора, но одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма - натуральная или денежная - будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров более оптимальный.

