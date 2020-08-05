Среди пострадавших в Бейруте есть украинцы

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет. Об этом Осташ сообщил в эфире Украина 24.



"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или ушибы. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.



Подробностей о двух украинских судах, которые находились в порту Бейрута по информации СМИ, посол сообщить не смог.



"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока что есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и бортов такой информации нет", - сказал он, пообещав сразу сообщить, как только такая информация появится.

Напомним, мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.



По последним данным, погибло 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

