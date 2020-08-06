Глава Amazon продал акции компании на $3,1 млрд

Глава Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джефф Безос продал 1 млн акций компании на сумму более $3,1 млрд, свидетельствуют документы, направленные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду.



Ранее в этом году Безос продал бумаги Amazon на $4,1 млрд.



Акции Amazon взлетели в цене на 73% в этом году на фоне резко возросшего спроса на услуги интернет-ритейлера в условиях пандемии коронавирусной инфекции.



Состояние Безоса, согласно индексу Bloomberg Billionaires, выросло в этом году на $74,9 млрд и составляет $189,8 млрд.



На данный момент главе Amazon принадлежит более 54 млн акций компании.

