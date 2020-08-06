В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Харьковской области - 142, Ивано-Франковской области - 127, Одесской области - 110 и в городе Киеве - 180", - отметил он.



По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1318, выздоровели от болезни - 42524 человека (+997 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 1819 человек (+31 за сутки), подозрения на болезнь получили - 131177 человек (+1805 за сутки).



В общем случаи выявлено:



▪️ Винницкая область - 2898 (+18);

▪️ Волынская область - 4108 (+44);

▪️ Днепропетровская область - 1492 (+18);

▪️ Донецкая область - 941 (15);

▪️ Житомирская область - 2036 (+27);

▪️ Закарпатская область - 5539 (+77);

▪️ Запорожская область - 890 (19);

▪️ Ивано-Франковская область - 5295 (+127);

▪️ Кировоградская область - 713 (+2);

▪️ г. Киев - 8992 (+180);

▪️ Киевская область - 3980 (+38);

▪️ Львовская область - 10420 (+197);

▪️ Луганская область - 135 (0);

▪️ Николаевская область - 666 (8);

▪️ Одесская область - 3748 (+110);

▪️ Полтавская область - 477 (+5);

▪️ Ровенская область - 6538 (+96);

▪️ Сумская область - 594 (24);

▪️ Тернопольская область - 3177 (+28);

▪️ Харьковская область - 4381 (+142);

▪️ Херсонская область - 242 (+6);

▪️ Хмельницкая область - 1257 (+25);

▪️ Черновицкая область - 6383 (85);

▪️ Черкасская область - 969 (10);

▪️ Черниговская область - 937 (+17).

