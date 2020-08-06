За 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД госбюджет получил 72,3 млн грн

Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) составили 72,3 млн грн, в том числе 37,7 млн грн в июне и 34,6 млн грн в июле, сообщили в Министерстве финансов агентству "Интерфакс-Украина".



"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", – уточнили в ведомстве.



В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.

