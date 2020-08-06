Украина не разрешала паломничество хасидов в Умань - МИД

Украинское правительство не давало разрешения на паломничество хасидов в Умань для празднования праздника Рош ха-Шана. Сейчас идут консультации с израильской стороной. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.



В ведомстве опровергают распространенную израильскими СМИ информацию о том, что Украина разрешила паломничество 5 тысячам хасидов. СМИ ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дов Блайха.



"По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань", - заявили в МИД.



Как рассказали в министерстве, сейчас между Украиной и Израилем продолжаются консультации по минимизации количества паломников в связи с карантином и сложной эпидемической ситуацией в мире.



Отметим, ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника - Рош ха-Шана. Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман. В этом году паломничество хасидов оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.

