Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за "Северного потока — 2"

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт призвал дать "адекватный ответ на наглость", комментируя угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток — 2".



Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", заявляя, что в противном случае порту грозит "финансовое разрушение".



"Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США - продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии", - заявил Гердт РИА Новости.



"Теперь мы должны написать ответное письмо (американским) лоббистам, которые используют свой мандат... Это показывает, что они на самом деле думают о нас, насколько мы суверенны в своем решении, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость", - добавил он.



По словам Гердта, по окончании летнего отпуска в парламенте он намерен вернуться к данной теме в бундестаге и проверить, могут ли парламентарии "написать в ответ такое письмо и посмотреть на их реакцию".

