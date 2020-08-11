Вышел тизер шпионского триллера "Агент Ева"

Появился новый трейлер шпионской ленты "Агент Ева". Дублированный ролик появился на YouTube-канале Вольга Україна.



В новом тизере детальнее рассказывается история спецагента Евы. Одним из боссов организации, на которую она работает восемь лет, объявляет на нее охоту. Злодея играет Колин Фаррелл.



Вербовщик и учитель Евы Дюк, в исполнении Джона Малковича, не может помочь девушке. Еве приходится выживать, убегая от своих бывших коллег.



Режиссером ленты стал автор Девушки в поезде - Тейт Тейлор. На украинский экранах картина должна появиться 13 августа 2020 года.





