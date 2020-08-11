Вышел трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта

В сети появился трейлер сериала Воспитанные волками от режиссера Ридли Скотта. Ролик опубликовала компания HBO на своем YouTube-канале.



На кадрах появляется далеком будущее, в котором Земля разрушена после масштабной войны. На неизвестной планете нескольких выживших детей воспитывают два андроида, которых они называют Мать и Отец.



Роботы запрограммированы на защиту детей, даже читая им сказки. В один день андроиды встречают других людей, и их поведение меняется.



Отмечается, что в первом сезоне шоу будет 10 серий. В онлайн-кинотеатре HBO Max сериал появится с 3 сентября.





