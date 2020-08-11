Некоторые дети предрасположены к зависимости от ТВ-шоу

По мнению ученых Университета Лондона, Университета Восточной Англии и Колледжа Биркбек, можно предсказать, сколько ребенок будет проводить времени перед телевизором. Реакции головного мозга 10-месячных детей показывают, получат ли дети удовольствие от просмотра ТВ, передает Eurek Alert.



Считается, способность обращать внимание на что-либо - одна из первых вех в развитии ребенка. Неврологи пытались понять, почему маленькие дети так по-разному ищут новые визуальные сенсорные стимулы, к которым относятся блестящие объекты, яркие цвета или движущиеся изображения в телевизоре.



И некоторые дети, испытывая особую тягу к новому, начинают искать более разнообразную стимуляцию. Был проведен анализ мозговой активности 49 детей в возрасте 10 месяцев во время просмотра короткого мультфильма (клип повторялся). Ученых интересовало, как детский мозг реагирует на случайные перерывы в просмотре фильма - в виде черно-белой шахматной доски, всплывающей на экране.



Так, когда дети смотрели повтор клипа, мозговые волны говорили о том, что они узнают картинку. Ученые полагали: когда дети начнут узнавать картинку самого ролика и будут терять к ней интерес, их внимание переключится на шахматную доску. Однако некоторые из младенцев начали реагировать на шахматную доску раньше, еще во время изучения самого видео. Значит, этим детям было достаточно старой информации.



Напротив, отдельные дети продолжали внимательно смотреть на ролики, не уделяя внимания шахматной доске. Также были проведены опросы родителей, которые показали, нравилось ли впоследствии детям смотреть динамичные и яркие телешоу. Тягу к таким шоу испытывали больше дети, которые быстро пресыщались старой информацией.

