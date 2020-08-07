Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".



Карточка законопроекта под номером 3963 появилась на сайте Верховной Рады.



Текст законопроекта пока не обнародован.



Как сообщалось, президентский законопроект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября текущего года.

