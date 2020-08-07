В выходные дни жара немного спадет

В выходные дни в южной части Украины сохранится жаркая погода, а на остальной территории температура немножко снизится; в большинстве областей будет сухо, лишь на западе страны вероятны кратковременные дожди. Как сообщает Укргидрометцентр, 8 августа в большинстве регионов Украины без осадков, лишь днем в прикарпатских областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°.



В Киеве в субботу - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 39,2 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1887 году.



В воскресенье, 9 августа, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в южной части ночью 16-22 °, днем 27-32°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



7 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°; в Днепре в пределах Киева 23°.

