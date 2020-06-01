Коагулянты для очистки воды в бассейне: правила выбора и применения

Оборудование бассейна на территории приусадебного участка – это возможность увеличить его эстетическую привлекательность и комфортность. Единственной неприятностью, связанной с искусственными водоемами, считается возможность загрязнения воды и составных частей водоема. Даже при наличии высококачественной фильтрующей системы образуется мутноватый осадок, а также взвесь, которая представляет угрозу для человеческого здоровья.

Коагулянт – идеальное средство для обработки воды в бассейнах

При использовании специальных коагулянтов, предназначенных для очистки воды, можно избавиться от вредоносных частиц. Эти вещества обладают способностью создавать из биологических компонентов, мусора и других загрязнителей желеобразную массу которая постепенно превращается в хлопья. Преобразованные вещества надежно задерживаются сетчатыми фильтрами, исключая дальнейшую циркуляцию в жидкости. Со дна емкости для купания масса удаляется с помощью обыкновенного сачка.

Все препараты, предназначенные для обработки воды, включают в себя органические или неорганические компоненты, которые отличаются связывающим эффектом. В процессе их производства используются сульфаты, полиоксисульфаты или хлориды различных металлов.





Органический коагулянт для бассейна имеет много существенных преимуществ:

высокое качество очистки жидкости;



снижение периода отстаивания воды;



оптимальное остаточное содержание солевых соединений;



длительность полученного эффекта.

При попадании в грунтовые слои реагент сохраняет природный баланс в окружающей среде. Процесс его растворения в воде осуществляется очень быстро. При этом вещество не нуждается в тщательном перемешивании. Неорганические препараты способны проводить обеззараживание водной среды. Они также быстро устраняют неприятные запах воды, которой заполняется искусственный водоем.

Рекомендации по выбору средств для очистки воды в бассейне

Загрязнение жидкости в бассейне происходит по разным причинам. В открытые водоемы часто попадают органические примеси, микроорганизмы, грибки, соли металлов. Использование емкости для купания большим количеством людей также приводит к быстрому загрязнению воды. Вместе с человеческим телом в нее попадают частицы косметических средств и различная микрофлора. Они негативно влияют на качество жидкости и ее безопасность.



Для очистки воды есть большое количество препаратов. Хорошую эффективность демонстрируют альгициды. Они могут справляться даже с водорослями, предотвращая их появление в бассейне. Средство быстро уничтожает грибки и патогенные микробы, поддерживая оптимальный уровень прозрачности воды. Коагулирующие препараты можно добавлять в жидкость бассейна систематически. Некоторые владельцы приусадебных участков предпочитают проводить при необходимости одноразовую ударную обработку емкости искусственного водоема. Чтобы добиться эффективности проводимой процедуры, рекомендуется осуществлять коррекцию показателей рН воды и периодическую дезинфекцию бассейна.