«Титушки» Столара украли тросы для Подольско-Воскресенского моста

Бывший многолетний «смотрящий» Киева Вадим Столар организовал кражу 12 тросов необходимых для строительства Подольско-Воскресенского моста. Цель данной политической провокации состоит в подрыве накануне выборов авторитета действующего главы Киева Виталия Кличко, который планировал в ближайшее время завершить строительство моста. Кличко уже обратился в полицию с требованием задержать воров и предоставил улики, в т. ч. записи видеокамер, пишет Открытая Украина.

Вадим Столар как известно финансирует кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского и срыв проекта по строительству Подольско-Воскресенского моста играет на руку Пальчевскому, отмечает издание.

Близкая к Столару компания ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» задействовала силовой сценарий. Нанятые «титушки» и криминальные элементы вывезли со строительной площадки 12 новых вантов (тросы для моста). Таким образом Столар мстит Кличко за то, что последний фактически выгнал «смотрящего» с насиженных коррупционных мест.

Полиция уже провела обыски в ООО «Инжиниринговая мостовая компания», которая вывезла ванты (тросы) с Подольско-Воскресенского моста. Источники «Открытой Украины» в правоохранительных органах сообщают, что по итогам обыска ожидается вручение подозрения о совершении преступления собственнику «Инжиниринговая мостовая компания» Вадиму Столару.

В истории с украденными вантами показательно привлечение народного депутата Гео Лероса, который выгораживает компанию Столара ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания». Гео Лерос ранее привлекался Столаром и еще одним бывшим чиновником КГГА времен Януковича Андреем Ваврышем для обнародования скандальных пленок прослушивания брата главы офиса президента Андрея Ермака. Позже Гео Лерос задекларировал доходы в размере 20 млн. грн и наличие других дорогостоящих материальных ценностей. В СМИ обращали внимание на то, что эти средства Гео Лерос мог получить от Столара и Ваврыша за обнародование компрометирующих записей против главы Офиса президента Андрея Ермака. Действительно материальное благосостояние Гео Лероса существенно возросло и согласно декларации Лерос является собственником большой квартиры (330 кв. м) в центре Киева, доли в двух небольших - по 40 метров каждая, 96 картин, трех пар часов Rolex и одного Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов (10 млн. грн.), двух одинаковых автомобилей BMW 2014 года, Ford Capri 1980 года, в банке у депутата 325000 долларов, 97 000 евро и почти миллион гривен, еще 315 000 долларов депутат одолжил. Также Гео Лерос был участником скандала о выделение из государственного бюджета 3,6 млн гривен, которые «исчезли» без отчета со стороны Гео Лероса.