Появились данные exit poll по президентским выборам в Белоруссии (обновлено)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзитполов. По предварительным данным, он набирает 79,7 процента голосов.



Как показали опросы, остальные кандидаты получают:



Светлана Тихановская — 6,8 процента;



Анна Канопацкая — 2,3 процента;



Андрей Дмитриев —1,1 процента;



Сергей Черечень — 0,9 процента.



По состоянию на 18:00 в голосовании приняли участие 79,01 процента избирателей. Участки закрылись в 20:00.



Результаты ЦИК должна обнародовать не позже 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, должен пройти не позже 23 августа.



