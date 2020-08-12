Названы самые популярные сериалы лета на Netflix

Американский журнал Forbes проанализировал рейтинги сериалов, которые транслирует стриминговый сервис Netflix, и составило рейтинг из десяти самых популярных шоу лета 2020 года.



"Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит данные о просмотрах в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix следует закрыть, а какие - продлить", - отметило издание.



Самым успешным сериалом лета стало документальное криминальное шоу Неразгаданные тайны, рассказывающее о различных нераскрытых преступлениях. Оригинальная программа выходила на телевидении с 1987 по 2010 год - в 2020 году Netflix вновь запустил культовый сериал.







Топ-10 самых успешных сериалов Netflix:



1. Неразгаданные тайны

2. Пол - это лава

3. Проклятая

4. Последний танец

5. Вокруг света с Заком Эфроном

6. Тайный орден

7. Монахиня-воин

8. Аватар: Легенда об Аанге

9. Бесстыдники

10. Офис



