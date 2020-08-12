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Названы самые популярные сериалы лета на Netflix
Американский журнал Forbes проанализировал рейтинги сериалов, которые транслирует стриминговый сервис Netflix, и составило рейтинг из десяти самых популярных шоу лета 2020 года.
"Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит данные о просмотрах в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix следует закрыть, а какие - продлить", - отметило издание.
Самым успешным сериалом лета стало документальное криминальное шоу Неразгаданные тайны, рассказывающее о различных нераскрытых преступлениях. Оригинальная программа выходила на телевидении с 1987 по 2010 год - в 2020 году Netflix вновь запустил культовый сериал.
Топ-10 самых успешных сериалов Netflix:
1. Неразгаданные тайны
2. Пол - это лава
3. Проклятая
4. Последний танец
5. Вокруг света с Заком Эфроном
6. Тайный орден
7. Монахиня-воин
8. Аватар: Легенда об Аанге
9. Бесстыдники
10. Офис