Красное вино оказалось спасением от тяжелых осложнений COVID-19

Университета Лаваля показал: в красном вине содержится много антиоксиданта ресвератрола. И он способен повышать уровень белка ACE2 в теле человека. А этот белок может уменьшать тяжесть острого дистресс-синдрома, характерного для COVID-19, пишет "Известия".



Комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин: "С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту риска проникновения вируса в клетку. С другой стороны, когда данный белок не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19".



Плюс, известно, что ресвератрол проявляет аномальные иммунные реакции. А острый респираторный дистресс-синдром, как раз, спровоцирован излишней активностью иммунной системы. Помимо красного вина, ресвератрол можно найти в белом вине, винограде, арахисе, фисташках, какао, малине, чернике и клюкве.

