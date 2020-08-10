Белорусский ОМОН начал штурм баррикад

В ночь с 9 на 10 августа, после завершения голосования на выборах президента Беларуси, в Минске ОМОН начал штурмовать баррикады протестующих.



В центре города десятки скорых. Со стороны стелы "Минск - город-герой" видно облако серого дыма.



Об этом сообщает ТАСС.



ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город герой". Есть пострадавшие.



К месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. Подразделения в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа.



Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту массовых столкновений. Усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая использовать спецсредства.



В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров, большие группы их сторонников наблюдать за происходящим с разных концов площади перед стелой. Со стороны стеллы валит серый дым.



Вот так место столкновений в центре Минска выглядит издалека. Эпичная картина.



Прямо сейчас милиция оттесняет протестующих от Стелы. Применили водометы.

