Белорусский ОМОН начал штурм баррикад
В ночь с 9 на 10 августа, после завершения голосования на выборах президента Беларуси, в Минске ОМОН начал штурмовать баррикады протестующих.
В центре города десятки скорых. Со стороны стелы "Минск - город-герой" видно облако серого дыма.
Об этом сообщает ТАСС.
ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город герой". Есть пострадавшие.
К месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. Подразделения в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа.
Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту массовых столкновений. Усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая использовать спецсредства.
В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров, большие группы их сторонников наблюдать за происходящим с разных концов площади перед стелой. Со стороны стеллы валит серый дым.
Вот так место столкновений в центре Минска выглядит издалека. Эпичная картина.
Прямо сейчас милиция оттесняет протестующих от Стелы. Применили водометы.