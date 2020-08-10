Белорусские силовики взяли под полный контроль район Старого города в Минске

Белорусские силовики сумели взять под полный контроль район Старого города в Минске, вытеснив оттуда основную часть протестующих. Как передает корреспондент ТАСС, из этого района выезжают автомобили скорой помощи и заполненные задержанными автозаки.



Одновременно усиленные наряды ОМОНа приступили к зачистке прилегающих к Старому городу районов Минска, идут массовые задержания наиболее активных протестующих.



Открыто автомобильное движение на части проспекта Машерова и проспекта Победителей, которое ранее было заблокировано. Вместе с тем на проспекте Независимости несколько сотен человек перекрыли движение. Они идут по проезжей части и скандируют: "Перемен!".



Также продолжается операция силовиков в районе стелы "Минск - город-герой", где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих. В этом районе по-прежнему раздаются взрывы светошумовых гранат и сосредоточено значительное количество спецтехники силовиков.



Кроме того, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов начались в историческом центре Минска, на улице Городской Вал.



Здесь собрались несколько сотен манифестантов, против которых применяются светошумовые гранаты. В ответ в силовиков летят элементы дорожного ограждения.



9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская набирает от 6,8% до 10,1% голосов. Явка, согласно данным на 20:00 9 августа, составила 84,05%.



После закрытия большинства участков в ряде городов, в том числе в столице, начались акции протеста, перераставшие в столкновения с силами правопорядка.



