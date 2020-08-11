Небольшие дожди будут в северных, западных и центральных областях

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой, на юге - жаркой воздушной массе, но уже в последующие дни с северо-запада Европы начнет перемещаться более прохладный воздух, поэтому температурный фон снизится, особенно на севере страны, сообщает Укргидрометцентр. Дожди, в основном небольшие, ожидаются в дневные часы во вторник в северных, западных и центральных областях, в среду - на юге и востоке страны.



11 августа ночью без осадков, днем в северных, большинстве западных и центральных областей кратковременные дожди, местами грозы.



Ветер северо-западный, 5-10 м / с.



Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °; в южной части и на Закарпатье ночью 16-21 °, днем 27-32 °.



В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 августа самая высокая температура днем была 34,7° в 1992, 2015г., самая низкая ночью 8,4° в 1919, 1956г.



В среду, 12 августав Украине очью без осадков, днем в южных, восточных областях и Карпатах небольшие кратковременные дожди, грозы.



Ветер северный, северо-западный 5-10 м с.



Температура ночью 11-18°; днем 22-27°, на юге до 31°, в северных областях 18-23°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем 21-23 °.



10 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре в пределах Киева 24°.

